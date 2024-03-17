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BBC

لاتفيا تدعو بريطانيا إلى دراسة فرض التجنيد الإلزامي لردع التهديد الروسي

11:58 ص الأحد 17 مارس 2024

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لندن - (د ب أ)

قال وزير خارجية لاتفيا، كريسيانيس كارينس، إنه يتعين على بريطانيا دراسة فرض التجنيد الإلزامي ونموذج "الدفاع الشامل" لردع العدوان الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن لاتفيا أعادت تقديم نموذج التجنيد الإلزامي في العام الماضي، استنادا إلى نظام التجنيد في فنلندا، مما يعني أنه يتعين على جميع الرجال الأصحاء إكمال 11 شهرا من الخدمة العسكرية.

وقال كريسيانيس كارينس، لصحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية، إن بريطانيا يجب أن تدرس اتباع نفس النهج كوسيلة لمكافحة أي تهديد من قبل روسيا.

وأضاف كارينس "نوصي بشدة بهذا. نحن نعمل على تطوير وتنفيذ نظام ما نسميه الدفاع الشامل الذي يشمل جميع أجزاء المجتمع المدني."

"وقال كارينس "لن نمنعهم (الروس) من الرغبة في أن يكون لديهم طموحات إمبريالية، لكن يمكننا أن نتأكد من أنهم لا يفكرون في المجيء في طريقنا".

وأضاف كارينس أنه "أمر حتمي" بالنسبة لبريطانيا أن تزيد إنفاقها الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس خلال الأسبوع الجاري إلى زيادة إنفاق البلاد العسكري إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن رئيس الوزراء البريطاني سوناك قال إنه يريد زيادة الإنفاق العسكري إلى 5ر2% من الناتج المحلي الإجمالي عندما تسمح الظروف الاقتصادية بذلك.

وقال وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، في يناير الماضي، إن أي حديث عن فرض المملكة المتحدة التجنيد الإلزامي في الجيش إذا دخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" في حرب مع روسيا هو "هراء".

لندن وزير خارجية كريسيانيس كارينس روسيا

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