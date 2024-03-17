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BBC

قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تسقط 14 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

11:22 ص الأحد 17 مارس 2024

تدمير مسيرتين

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كييف - (د ب أ)

أعلنت "قوات دفاع الجنوب" الأوكرانية، في بيان،عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد أسقطت 14 من أصل 16 طائرة مسيرة هجومية من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا فوق منطقتي أوديسا وميكوليف خلال الليل.

وقال البيان "خلال الليل، شنت القوات الإرهابية الروسية مرة أخرى هجوما هائلا باستخدام طائرات مسيرة استهدف منطقة أوديسا. واستمر القتال الجوي الشديد لمدة ثلاث ساعات تقريبا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان "تصدت وحدات الدفاع الجوي لموجات من الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم المحتلة، والتي اقتربت من البحر الأسود، حيث قامت بمناورات فوق المباني السكنية وفي المناطق الصناعية في أوديسا."

وقال البيان "تم إسقاط 13 طائرة مسيرة من طراز شاهد 131/136 فوق منطقة أوديسا، كما تم إسقاط طائرة مسيرة فوق منطقة ميكولايف."

قوات الدفاع الجوي الأوكرانية اسقاط مسيرة روسية أنظمة الدفاع الجوي روسيا

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