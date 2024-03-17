ركاب طائرة بوينج 787 يوثقون لحظات رعب بعد فقدان قائدها السيطرة عليها (فيديو)

مصراوي

عاش ركاب طائرة يوينج "787" المتجهة من مدينة سيدني إلى أوكلاند، لحظات رعب بعد فقدان قائدها السيطرة عليها أثناء الرحلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر ركاب طائرة "بوينغ 787"، وهم يوثقون لحظات الرعب، بعد فقدان قائدها السيطرة عليها أثناء رحلتها من سيدني إلى أوكلاند، بعدما هبطت نحو 100 متر بشكل مفاجئ.

وأصيب نحو 50 راكبًا بينهم حالة واحدة خطيرة فيما تم نقل نحو 13 إلى المستشفى، بعد تعرض طائرة تابعة لشركة LATAM من طراز بوينغ 787-9 لمشكلة فنية، والتي أدت لانخفاضها بشكل مفاجئ في منتصف الرحلة، لكن الطائرة تمكنت من الهبوط بشكل ناجح في مطار أوكلاند حيث وجهتها النهائية حسبما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

وفي وقت سابق ذكرت شركة "يونايتد إيرلاينز" أن طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة لها، فقدت لوح خارجي خلال رحلة الجمعة الماضي.

وأضافت الشركة، أنه تم اكتشاف الضرر الذي لحق بالطائرة، بعد أن هبطت بسلام وعلى متنها 139 راكبا و طاقما مكونا من ستة أفراد، في مدينة "ميدفورد" جنوب ولاية "أوريجون". وتردد أن عمر الطائرة 25 عاما.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "سيجري فحصا شاملا للطائرة وسنقوم بجميع الإصلاحات المطلوبة، قبل عودتها إلى الخدمة، إضافة إلى إجراء تحقيقا للتعرف بشكل أفضل عن سبب وقوع هذا الضرر".

جدير بالذكر أن شركة "بوينج" تخضع حاليا لتدقيق مكثف، بعد أن فقدت طائرة، طراز "737 – 9 ماكس" الجديدة تقريبا جزءا من جسمها في يناير الماضي، بعد وقت قصير من إقلاعها.