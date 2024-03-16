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BBC

شولتس يصل الأردن في مستهل جولة بالشرق الأوسط

11:28 م السبت 16 مارس 2024

المستشار الألماني أولاف شولتس

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العقبة/عمان - (د ب أ)

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى مدينة العقبة الأردنية، مساء اليوم السبت، في مستهل جولة بالشرق الأوسط تستغرق يومين وتشمل المملكة الأردنية وإسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، المستشار الألماني، غدا الأحد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وهذه هي ثاني زيارة يقوم بها شولتس إلى منطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه المستشار الألماني بعد ذلك إلى إسرائيل لعقد لقاءات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بالإضافة إلى لقاء مع أقارب أشخاص أسرى في قطاع غزة.

وأكد المستشار الألماني في وقت سابق من اليوم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد هجوم السابع من أكتوبر، وطالب في الوقت نفسه بضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب سقوط ضحايا مدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال شولتس إنه سيبحث أيضا "كيفية تحقيق تعايش سلمي بين دولة فلسطينية وإسرائيل".

المستشار الألماني أولاف شولتس مدينة العقبة الأردنية إسرائيل الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن

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