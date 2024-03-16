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القوات الخاصة للبحرية الهندية تنقذ 17 رهينة من سفينة مختطفة في بحر العرب

11:18 م السبت 16 مارس 2024

القوات الخاصة للبحرية الهندية تنقذ 17 رهينة من سفي

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نيودلهي - (د ب أ)

أنقذت القوات الخاصة التابعة للبحرية الهندية 17 رهينة اليوم السبت من سفينة تم اختطافها بعد عملية لمكافحة القرصنة استمرت يومين في بحر العرب.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية الهندية فيفيك مادهوال في بيان إن جميع القراصنة الـ 35 على متن السفينة التجارية "روين" التي ترفع علم مالطا، تم تحجيمهم بنجاح وإجبارهم على الاستسلام، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكان قد تم اختطاف سفينة الشحن في ديسمبر قبالة سواحل الصومال.

وأضاف أنه تم إنزال قوات خاصة "كوماندوز" تابعين للبحرية الهندية جوا من طائرة أمريكية الصنع قادرة على العمليات الخاصة، وكانت سفينتان حربيتان هنديتان وطائرات مسيرة وطائرة استطلاع بعيدة المدى أمريكية الصنع جزءا من العملية.

وتقوم الآن 12 سفينة حربية هندية على الأقل بدوريات في المناطق البحرية الشاسعة لبحر العرب، مما يجعلها أكبر عملية نشر في وقت السلم في المنطقة من قبل الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

القوات الخاصة القوات البحرية الهندية القراصنة بحر العرب نيودلهي

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