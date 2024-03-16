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BBC

خفر السواحل التايواني يطرد 4 سفن عسكرية صينية

05:21 م السبت 16 مارس 2024

أرشيفية

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تايبيه - (د ب أ)

طردت قوات خفر السواحل التايوانية، اليوم السبت، 4 سفن أخرى تابعة لدوريات "خفر السواحل الصيني"، دخلت المياه المحظورة قبالة سواحل جزيرة "كينمن" التي تسيطر عليها تايوان، وهو ثاني حادث من نوعه في أقل من 24 ساعة.

ووفقا لبيان مقتضب لإدارة خفر السواحل التايوانية، فإن سفن الدوريات تعقبت السفن الصينية بعد رصدها في الساعة الثامنة و54 دقيقة صباحا، وأصدرت لها تحذيرات حتى غادرت مياه جزيرة "كينمن" المحظورة في الساعة العاشرة وست دقائق، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم السبت.

وتم طرد سفن خفر السواحل الصينية، بعد أقل من 24 ساعة من رصد 4 سفن أخرى في المياه على بعد حوالي 3 أميال بحرية، جنوب جزيرة "كينمن" أمس الجمعة، من قبل خفر السواحل التايواني.

وفي بيان صدر أمس الجمعة، قال خفر السواحل الصيني إن السفن كانت تقوم بدوريات في المياه قبالة جزيرة "كينمن" بشكل قانوني.

السفن العسكرية الصينية سواحل تايوان خفر السواحل التايواني

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