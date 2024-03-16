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BBC

البحرية الهندية تحبط محاولات قراصنة صوماليين اختطاف سفن

11:49 ص السبت 16 مارس 2024

البحرية الهندية أرشيفية

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نيودلهي- (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم السبت إن البحرية الهندية أحبطت محاولات من جانب مجموعة من القراصنة الصوماليين لاختطاف سفن في أعالي البحار قبالة الساحل الشرقي للصومال بعد اعتراض سفينتهم.

ونقلت وكالة برس ترست أوف أنديا الهندية عن المسؤولين قولهم إن القراصنة المسلحين ابحروا على متن سفينة شحن يطلق عليها "روين" ، كان قد تم اختطافها قبل ثلاثة أشهر.

وقالت البحرية الهندية" إنه تردد أن السفينة أم في روين السابقة ،التي كان قراصنة صوماليون قد اختطفوها في 14 ديسمبر، قد أبحرت كسفينة قراصنة للقيام بأعمال قرصنة في أعالي البحار ".

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها تلقت إخطارا بأن سفينة تعرضت للقرصنة من قبل مهاجمين مسلحين على بعد 600 ميل بحري إلى الشرق من العاصمة الصومالية،مقديشو.

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