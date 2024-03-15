أكسيوس: نتنياهو سيعقد جلسة لبحث توسيع صلاحيات وفد التفاوض الإسرائيلي قبل مغادرته الدوحة

مصراوي

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة غدا أو صباح الأحد لبحث توسيع صلاحيات وفد التفاوض الإسرائيلي قبل مغادرته الدوحة.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن الفجوات بين الطرفين تتطلب مرونة من إسرائيل وتوسيع صلاحيات الوفد المفاوض.

كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال إن المفاوضات مستمرة ونأمل أن تتوصل الأطراف لوقف إطلاق نار بغزة لضمان وصول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قوله، إن البيت الأبيض لم يتلق أي خطط من إسرائيل بشأن العملية في رفح.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، الجمعة، إنه وافق على خطط العمليات في رفح وبدء شن عملية عسكرية.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع في تل أبيب للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي. ولم تكن هناك تفاصيل أخرى متاحة على الفور حسبما أعلنت سي إن إن.

وهناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح جنوب غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات من أجزاء أخرى من غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء: "فيما يتعلق بالأسرى، فإن مطالب حماس مازالت "سخيفة" حسب قولهم.