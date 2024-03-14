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BBC

رئيس الوزراء الأيرلندي: علينا اتخاذ خطوات لتعزيز حدودنا

11:14 ص الخميس 14 مارس 2024

رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار

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واشنطن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، إن جمهورية أيرلندا يجب عليها اتخاذ خطوات لتعزيز حدودها.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الخميس، عن الحكومة الأيرلندية القول، إنها لا تستطيع ضمان الإقامة لطالبي اللجوء في ظل تزايد أعداد الوافدين.

وأفاد فارادكار بأنه "من الواضح جدا" أن الأعداد المتزايدة قد شوهدت في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، بسبب "عوامل الدفع" مثل الفقر وتغير المناخ والحرب.

وأوضح: "أعتقد أن هناك جزءا من الأسطورة التي تقول إننا نقوم - بطريقة ما - بدعوة الأشخاص إلى المجيء لأيرلندا لطلب اللجوء، أو أننا نرحب بهم بأعداد كبيرة، وهذا ليس ما يحدث. إنها عوامل الدفع التي تتسبب في دفع الأشخاص إلى السفر."

وكان فارادكار يتحدث إلى وسائل الإعلام في واشنطن العاصمة، خلال رحلته إلى الولايات المتحدة التي تستمر لمدة أسبوع، من أجل حضور فعاليات يوم القديس باتريك.

وأضاف رئيس الوزراء الأيرلندي أن هناك العديد من الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها القدوم إلى البلاد بصورة قانونية، من خلال تصاريح وتأشيرات العمل.

ليو فارادكار أيرلندا رئيس الوزراء الأيرلندي الحكومة الأيرلندية

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