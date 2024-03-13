إعلان

BBC

إعلام عبري: مواجهات حادة نشبت بين نتنياهو وجالانت بشأن توزيع المساعدات في غزة

11:05 م الأربعاء 13 مارس 2024

بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن مواجهات حادة نشبت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بشأن قضية توزيع المساعدات في قطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية عن جالانت قوله، إن المشكلة في توزيع المساعدات وينبغي أن يتولى فلسطيني هذه المسؤولية.

وصرح مسؤولون إسرائيليون للقناة العبرية، بأن قضية توزيع المساعدات في غزة عقدت العلاقات مع الولايات المتحدة.

مواجهات حادة بين نتنياهو وجالانت توزيع المساعدات في غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة 9 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهم للمساعدات بدوار الكويت

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رمضانك مصراوي| "روحت معبر رفح".. أول رد من تامر حسني على منتقدي إعلانه الأخير لشركة "رقائق البطاطس"
السيسي: مصر تجدد رفضها لمخطط إسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية في رفح
رمضانك مصراوي| احذر 5 أطعمة تتحول لسموم عند تسخينها في الميكروويف
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة