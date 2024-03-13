إعلام عبري: مواجهات حادة نشبت بين نتنياهو وجالانت بشأن توزيع المساعدات في غزة
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مصراوي
قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن مواجهات حادة نشبت بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بشأن قضية توزيع المساعدات في قطاع غزة.
ونقلت القناة العبرية عن جالانت قوله، إن المشكلة في توزيع المساعدات وينبغي أن يتولى فلسطيني هذه المسؤولية.
وصرح مسؤولون إسرائيليون للقناة العبرية، بأن قضية توزيع المساعدات في غزة عقدت العلاقات مع الولايات المتحدة.
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