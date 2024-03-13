إعلان

BBC

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة

06:27 م الأربعاء 13 مارس 2024

تيك توك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

مصراوي
أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم الأربعاء، مشروع قانون يفرض على شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، بيعها في غضون 180 يوماً، أو تكبد مخاطر حظر التطبيق من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح، في لحظة نادرة من التوافق بين الأحزاب في العاصمة واشنطن، بينما اعترض 65 نائبًا عليه. بينما لا يزال مصير المشروع غير واضح في مجلس الشيوخ، حيث تعارض بعض الشخصيات البارزة اتخاذ إجراءات جذرية ضد تطبيق يحظى بشعبية واسعة تتجاوز 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
على الرغم من ذلك، يتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على المشروع ليصبح قانونًا، ويُطلق عليه رسمياً "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة"، إذا تمت الموافقة عليه من قبل البيت الأبيض.

تيك توك مجلس النواب الأمريكي حظر تيك توك الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ديوان المظالم الإسرائيلي: بن غفير جاء لدعم جندي استُدعي بعد قتله فتى فلسطينيًا بالقدس

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

السيسي: مصر تجدد رفضها لمخطط إسرائيلي لتنفيذ عملية عسكرية في رفح
* انقلاب الطقس في هذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية حتى الأحد
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة