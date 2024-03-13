النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة

مصراوي

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم الأربعاء، مشروع قانون يفرض على شركة "بايت دانس" الصينية، المالكة لتطبيق "تيك توك"، بيعها في غضون 180 يوماً، أو تكبد مخاطر حظر التطبيق من متاجر التطبيقات وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.

وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح، في لحظة نادرة من التوافق بين الأحزاب في العاصمة واشنطن، بينما اعترض 65 نائبًا عليه. بينما لا يزال مصير المشروع غير واضح في مجلس الشيوخ، حيث تعارض بعض الشخصيات البارزة اتخاذ إجراءات جذرية ضد تطبيق يحظى بشعبية واسعة تتجاوز 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

على الرغم من ذلك، يتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على المشروع ليصبح قانونًا، ويُطلق عليه رسمياً "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة"، إذا تمت الموافقة عليه من قبل البيت الأبيض.