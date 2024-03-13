فرقاطة يونانية تطلق النار على مسيرتين في خليج عدن

أثينا - (د ب أ)

فتحت فرقاطة تتبع البحرية اليونانية النار على مسيرتين في خليج عدن صباح اليوم الأربعاء، قيل إنهما اقتربتا من السفينة، بحسب هيئة البث اليونانية (ايه ار تي).

وأفاد التقرير نقلا عن وزارة الدفاع في أثينا، بأن المسيرتين غيرتا المسار وابتعدتا.

وكانت الفرقاطة هايدرا ترافق سفينة تجارية في إطار العملية البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" التي ترمي إلى حماية السفن التجارية من الهجمات التي يشنها المسلحون الحوثيون في اليمن.

ويقع مركز قيادة المهمة في مدينة لاريسا بوسط اليونان.

وأطلق مسلحو الحوثي المدعومون من إيران النار بشكل متكرر على السفن التجارية في المنطقة.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".