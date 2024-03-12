إعلام عبري: 520 ألف إسرائيلي بحاجة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة هجوم 7 أكتوبر



مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن 520 ألف إسرائيلي بحاجة لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة 7 أكتوبر والحرب على غزة.

كانت القناة 12 العبرية أشارت في تقرير لها إلى تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين بعد الحرب الجارية وزيادة حادة في استهلاك أدوية الاكتئاب.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن 1600 جندي إسرائيلي يعانون من الصدمات وأعراض التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية منذ بدء الحرب، بينما 3 آلاف جندي إسرائيلي تواصلوا مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية منذ بدء الحرب.

بينما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق، أن 7 % من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي يعانون أعراضا نفسية مباشرة.