مدير الاستخبارات الأمريكية: إسرائيل يمكنها ويجب عليها ضمان وصول المساعدات لغزة
دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل
تسجيل الدخول
مصراوي
قال مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" وليام بيرنز، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لضمان وصول المساعدات إلى غزة.
وأكد بيرنز أن الأطفال في غزة يواجهون ظروفا صعبة للغاية خاصة في شمال القطاع.
وأوضح مدير الاستخبارات الأمريكية أن المساعدات لا تصل لغزة بالكميات المطلوبة في الظروف التي لا يزال فيها الصراع مستمرا.
فيديو قد يعجبك: