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BBC

مدير الاستخبارات الأمريكية: إسرائيل يمكنها ويجب عليها ضمان وصول المساعدات لغزة

06:45 م الثلاثاء 12 مارس 2024

وليام بيرنز

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قال مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" وليام بيرنز، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لضمان وصول المساعدات إلى غزة.

وأكد بيرنز أن الأطفال في غزة يواجهون ظروفا صعبة للغاية خاصة في شمال القطاع.

وأوضح مدير الاستخبارات الأمريكية أن المساعدات لا تصل لغزة بالكميات المطلوبة في الظروف التي لا يزال فيها الصراع مستمرا.

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