يحمل الجنسية الإسرائيلية.. بايدن ينعي أمريكيًا تأكد مقتله في هجوم السابع من أكتوبر

واشنطن - (ا ف ب)

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء عن صدمته لعلمه بمقتل إيتاي تشين، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، في الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "أؤكد مجددًا تعهدي لجميع عائلات من لا يزالون لدى حماس، نحن معكم. لن نتوقف أبدا عن العمل من أجل إعادة أحبائكم إلى أرض الوطن".

وكان يُعتقد أن تشين، الذي كان يخدم في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة، محتجز كأسير لدى حماس.