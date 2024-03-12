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BBC

تقييم استخباراتي أمريكي: قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم في خطر

01:31 م الثلاثاء 12 مارس 2024

نتنياهو

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وكالات

كشفت الاستخبارات الأمريكية، في تقييم جديد لها، خلال جلسة استماع سنوية بشأن التهديدات الأمنية العالمية، عن قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على البقاء في الحكم.

واعتبر التقييم الاستخباراتي الأمريكي، أن قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم في خطر، سواء كان رئيسًا للحكومة أو زعيمًا لائتلافه الحاكم المشكل من أحزاب يمينية متطرفة.

وأشار التقييم، إلى أن الشعور بعدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم ازداد بين الإسرائيليين مقارنة بمستوياته المرتفعة بالفعل قبل الحرب.

وتوقع التقييم الاستخباراتي، خروج احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة، ورجح أن تشكيل حكومة مختلفة وأكثر اعتدالاً أمر محتمل.

نتنياهو الاستخبارات الأمريكية أحزاب يمينية

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