شولتس يرفض تصريحات البابا عن رفع "الراية البيضاء" في حرب أوكرانيا

برلين - (د ب أ)

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه لتصريحات بابا الفاتيكان البابا فرنسيس التي شجع فيها أوكرانيا على رفع "الراية البيضاء" والتفاوض مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين اليوم الجمعة:" كما يمكنكم أن تتصوروا فإن المستشار لا يتفق مع رأي البابا في هذه القضية".

وأضاف هيبشترايت أن " الصحيح هو أن أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد معتدٍ، وهي تحصل على دعم دولي كبير لكي تتمكن من أن تدافع عن نفسها في مواجهة الحرب الهجومية المخالفة للقانون الدولي".

وأشار هيبشترايت إلى أنه تم أخذ تفسير المتحدث باسم الفاتيكان لتصريحات البابا، حيث نفى المتحدث ماتيو بروني الادعاءات التي تحدثت عن أن البابا طالب أوكرانيا في مقابلة مع التلفزيون السويسري بالاستسلام.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أيضا عن رفضه لتصريحات البابا، وقال زيلينسكي في خطابه الذي يذيعه كل مساء عبر الفيديو: "يجب أن تكون الكنيسة بين الناس ، وليس على بعد 2500 كيلومتر، في مكان ما، للتوسط فعليا بين من يريد أن يعيش ومن يريد تدميرك".

وتابع الرئيس الأوكراني "عندما بدأ الشر الروسي هذه الحرب" في 24 شباط/فبراير 2022، "قام جميع الأوكرانيين بالوقوف للدفاع عن أنفسهم. مسيحيون ومسلمون ويهود-الجميع".

وشكر زيلينسكي كل رجل دين أوكراني يعمل مع قوات الدفاع. وأكد أن رجال الدين هؤلاء هم في الخطوط الأمامية لحماية الحياة والإنسانية، مضيفا أنهم يدعمون الجنود بالصلاة والحوار والأفعال، وأردف:" هذا هو حال الكنيسة مع الناس".

وبعد مضي أكثر من عامين على الحرب في أوكرانيا، دعا البابا حكومة كييف إلى إجراء مفاوضات من أجل إحلال السلام في الجمهورية السوفيتية السابقة، وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في مقابلة مع التلفزيون السويسري نُشِرَتْ مسبقا مطلع الأسبوع الجاري:"عندما يرى المرء أنه يتعرض للهزيمة وأن الأمور لا تسير بشكل جيد، فعلى المرء أن يتحلى بالشجاعة للتفاوض".

جاء ذلك في رد من البابا على سؤال حول الحرب في أوكرانيا، وخاصة أمام دعوة البعض إلى "التحلي بشجاعة رفع الراية البيضاء" والتي يعتبرها آخرون بمثابة شرعنة للطرف الأقوى. وقال البابا:" هذه مسألة تتعلق بوجهة نظر، لكنني أعتقد أن الأقوى هو مَن يرى الوضع ويفكر في الشعب ومَن لديه شجاعة (رفع) الراية البيضاء والتفاوض".