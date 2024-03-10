مسؤولون إسرائيليون: فتح المعابر الحل الوحيد لمنع حدوث كارثة شمال غزة

(مصراوي)

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مسؤولين إسرائيليين كبار لم تسمهم، قولهم إن السبيل الوحيد لمنع حدوث كارثة إنسانية في شمال غزة هو فتح معابر الشمال بشكل فوري.

وتسربت محادثة سرية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وعضو الكونجرس السيناتور مايكل بينيت، عن إخبار بايدن لنتنياهو بعقد اجتماع "جاد" ثنائي من أجل مناقشة مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه بينيت، إنه قام بجولة في الأردن وإسرائيل من أجل الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى أهالي غزة.