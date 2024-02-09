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BBC

رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يعلن من محبسه فوزه في الانتخابات

10:49 م الجمعة 09 فبراير 2024

عمران خان

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وكالات

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق والمسجون حاليا عمران خان، فوزه في الانتخابات العامة بالبلاد وذلك في رسالة صوتية ومرئية نُشرت بتقنية الذكاء الاصطناعي على حسابه بمنصة "إكس".

وفي الرسالة، التي عادة ما يتسلمها منه المحامين شفهيا، رفض خان ادعاء منافسه نواز شريف في وقت سابق بالفوز في الانتخابات.

ودعا خان أنصاره إلى الاحتفال بالفوز الذي تحقق رغم ما وصفه بحملة القمع على حزبه.

وفاز المرشحون المستقلون المدعومين من خان بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت أمس الخميس، رغم وجوده في السجن ومنع حزبه من المشاركة في الانتخابات.

عمران خان انتخابات باكستان حكومة باكستان

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