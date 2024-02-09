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BBC

رئيس الكنيست يلغى اجتماعا مع جوتيريش بسبب اتهامه إسرائيل بانتهاك القانون الدولي

07:35 م الجمعة 09 فبراير 2024

أنطونيو جوتيريش

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مصراوي
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الكنيست ألغى اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بسبب اتهامه إسرائيل بانتهاك القانون الدولي.
كانت الولايات المتحدة حذرت من أنّ أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح التي يعيش فيها أكثر من مليون شخص دون تخطيط أو حد أدنى من التفكير سيعد "كارثة".
وأعلنت واشنطن عبر متحدث باسم وزارة الخارجية، عدم تأييدها للعملية إذا لم يخطّط لها، والنظر في آثارها على وصول المساعدات الإنسانية ومغادرة الأجانب من القطاع.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين، إن الولايات المتحدة لم تجد دليلا على أن إسرائيل تخطط بشكل جدي لمثل هذه العملية".
كما ذكّر باتيل بأنّ معبر رفح هو شريان حيوي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ولفت المتحدّث إلى أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي اختتم الخميس جولة شرق أوسطية سعى خلالها للدفع قدماً بالجهود المبذولة لإرساء هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، أبلغ هذا التحذير شخصياً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماعهما في القدس الأربعاء.
وكان بلينكن دعا علناً نتانياهو إلى إيلاء "الأولوية" للمدنيين في أيّ عملية يحضّر لشنّها الجيش الإسرائيلي في رفح.

الكنيست الإسرائيلي رئيس الكنيست الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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