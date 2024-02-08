البنتاجون: لا نسعى للتصعيد في الشرق الأوسط وهجماتنا ردا على ما يقوم به الحوثيين

أعلن المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، توجيه ضربات لـ16 موقعا للحوثيين وتم استهداف أنظمة الدفاع وأنظمة إطلاق الصواريخ ضد السفن بالمنطقة.

وقال رايدر، إننا لا نسعى للتصعيد في الشرق الأوسط والهجمات التي نشنها هي رد على ما يقوم به الحوثيون المدعومون من إيران، موضحا أننا واثقون من أن أبو باقر الساعدي هو الشخص الوحيد الذي كان في السيارة التي تم استهدافها في العراق أمس.

وأكمل المتحدث باسم البنتاجون، لا تكهنات بشأن أي عمليات عسكرية مستقبلا في العراق ولكننا سوف نتخذ كل الإجراءات المناسبة.

كانت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت اليوم الخميس، إنها استهدفت صاروخي كروز لجماعة أنصار الله "الحوثيين" مضادين للسفن جاهزين للإطلاق بالبحر الأحمر وثالثا معدا للهجوم البري.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن قالت، مساء أمس الأربعاء، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة.

وأعلنت شركة ميرسك للشحن، اليوم الخميس، تراجع أرباحها بنسبة 87% خلال الربع الأخير من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بسبب الاضطرابات بالبحر الأحمر.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للشحن فينسنت كليرك، إلى تواصل الضغوط على أسعار الشحن في ظل استمرار الإبحار حول أفريقيا بسبب الأزمة في البحر الأحمر.