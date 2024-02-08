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الصحة بغزة: مستشفى ناصر يتعرض لكارثة صحية وإنسانية

09:14 م الخميس 08 فبراير 2024

الدكتور أشرف القدرة

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بي بي سي

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن إصابة ممرض في مجمع ناصر الطبي بجراح خطيرة، نتيجة تعرضه لإطلاق النار في الصدر.

وأوضحت الوزارة أنه أصيب خلال عمله في قسم العمليات بالمجمع "الذي يتعرض للاستهداف المستمر" من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن مجمع ناصر الطبي يتعرض "لكارثة صحية وإنسانية نتيجة الحصار والاستهداف الإسرائيلي".

وأوضح في بيان له أن "هناك 300 كادر طبي و450 جريح و10 آلاف نازح في المجمع، يتعرضون للقتل والجوع، إلى جانب النقص الحاد في أدوية التخدير والعناية المركزة والمستلزمات الجراحية".

كما أفاد في بيانه بتوقف المولدات الكهربائية خلال أقل 48 ساعة نتيجة نقص الوقود، وفصل الكهرباء عن أجزاء من المستشفى لعدة ساعات.

وتعرضت خزانات المياه في المستشفى للأعطال نتيجة الاستهداف، وفق القدرة، الذي أكد عدم إمكانية إصلاحها حتى الآن.

واتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، القوات الإسرائيلية بمنع حركة سيارات الإسعاف وإعاقة وصول الجرحى والمرضى لمستشفى ناصر الأكبر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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