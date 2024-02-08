1.3 تريليون يورو.. بولندا تطالب ألمانيا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية

مصراوي

جدد رئيس الوزراء البولندي رادوسلاف سيكورسكي خلال زيارته لبرلين، مطالبة بلاده لألمانيا بدفع تعويض مالي عن الخسائر التي تعرضت لها على أيدي القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتتوافق دعوة سيكوروسكي مع ما نادى به زعيم حزب القانون والعدالة الشعبي البولندي في سبتمبر 2020، والتي طالب فيها ألمانيا بتسديد 1.3 تريليون يورو كتعويضات عن مقتل ما يزيد عن 5.2 مليون مواطن بولندي، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي ومعاناة الآلاف من الترحيل القسري والعبودية وهو ذات الرقم الذي قدرته لجنة برلمانية، وفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء البولندي في تصريحات لمحطة "فيلت تي في" عقب لقاء مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن "ما فعلته ألمانيا لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية كان فظيعا وقاسيا".

وأشار سيكوروسكي إلى أنه "سيكون من المفيد أن تجد ألمانيا حلا مبتكرا للتعبير عن هذه المعاناة، والتعبير عن الأسف والقيام بأمر خيّر للأشخاص الذين نجوا من هذه الحقبة"، موضحا أن "هذه المراجعة الفكرية الأخلاقية للماضي يجب أن تفضي تاليا إلى تعويض مالي، دون الخوض في أي أرقام".

وليست هذه المرة الأولى التي تطالب فيها وارسو بتعويضات مادية؛ إذ سبق وأن أصر رئيس الحكومة البولندية السابق ماتيوش مورافيتسكي، المنتمي لحزب القانون والعدالة على أن هناك "واجب أخلاقي" على ألمانيا في هذا الشأن.

من جانبها، رفضت الحكومة الألمانية مرارا مطالب العاصمة وارسو بدفع تعويضات مالية، متذرّعة بانتهاء الحرب العالمية الثانية منذ وقت طويل، وأن بولندا وافقت على تسوية القضية في عام 1953.

وكانت بولندا تخلت في عام 1953عن مطالبها بضغط من الاتحاد السوفيتي الذي كان يسعى إلى تخليص ألمانيا الشرقية من أية التزامات، إلا أن مناصري القضية أبدوا رفضهم للحجج الألمانية، مستدلّين بأنه لم يتم التصديق رسميا على هذا التنازل آنذاك، خصوصا وأن بولندا لم تكن دولة ذات سيادة وتخضع للسيادة السوفيتية.

لم تقتصر المطالبات بتعويضات مادية على بولندا وحدها؛ إذ أصبحت العلاقات بين ألمانيا وإسرائيل منذ توقيع اتفاقية لوكسمبورج في عام 1952، تقوم على مسألة دفع التعويضات عن القتلى من اليهود خلال الحرب العالمية الثانية "الهولوكوست"، ووصل مجموع ما دفعته برلين لتل أبيب إلى أكثر من 80 مليار يورو بالإضافة إلى معاش شهري لمن يثبت تعرضه للاضطهاد النازي.