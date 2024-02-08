إعلان

BBC

الإعلام الأمني العراقي: العدوان الأمريكي الجديد يقوض كل التفاهمات بين بغداد وواشنطن

12:12 ص الخميس 08 فبراير 2024

اللواء تحسين الخفاجي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، إن العدوان الأمريكي الجديد يقوض كل التفاهمات بين بغداد وواشنطن

وأكد الخفاجي أن بغداد تحمل الجانب الأمريكي وقوات التحالف الدولي تداعيات هذه الأعمال الخطيرة.

وأعلنت القيادة المركزية "سنتكوم" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، تنفيذ غارة استهدفت قياديا بارزا في ميليشيا حزب الله العراقية في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربة الصاروخية في بغداد جاءت ردا على الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية في قاعدة "البرج 22" الأردنية وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة نحو 40 آخرين.

وأشارت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن القيادي المستهدف مسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية بالمنطقة، مؤكدة أنها لن تتردد في تحميل المسؤولية لكل من يهدد سلامة قواتها.

وكان مصدر أمني في كتائب حزب الله أعلن، استشهاد القائد في الحزب أبو باقر الساعدي والذي كان من أعمدة المقاومة في العراق، إثر الاستهداف الأمريكي شرق بغداد.

وبحسب كتائب حزب الله فإن أبو باقر الساعدي، كان ناشطًا مقاومًا ذا ارتباطاتٍ واسعة في المقاومة الإسلامية في العراق.

ويعد "الساعدي" أرفع مسؤول عراقي تغتاله الولايات المتحدة منذ اغتيال أبو مهدي المهندس.

وأفادت مصادر أمنية عراقية، بأن القصف في بغداد هو استهداف لمركبة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل العراقية الذين لديهم ارتباطات بالحشد الشعبي العراقي، حسبما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

اللواء تحسين الخفاجي الإعلام الأمني في العراق بغداد البنتاجون حزب الله العراقية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - أول تعليق رسمي.. تفاصيل جديدة بشأن مشروع رأس الحكمة المرتقب
عاجل - مصادر تنفي ما تردد بأن قرارات الحماية هدفها التمهيد لتحرير سعر الصرف
عاجل - مرتبات ومعاشات وعلاوة.. تفاصيل قرارات الرئيس السيسي للمواطنين (لجميع الفئات)
عاجل - الرئيس السيسي يقرر زيادة رواتب الموظفين 1200 جنيه شهريا.. في هذا الموعد
عاجل - قرارات مهمة من الرئيس السيسي للمواطنين يتم تنفيذها الشهر المقبل.. (أكبر حزمة اجتماعية)
التموين تطرح كوبونات للمواطنين استعدادًا لشهر رمضان
سكني وترفيهي وخدمي.. الإسكان تُعلن تفاصيل التجمع السادس بالقاهرة الجديدة
وزارة التموين تطرح السكر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلو