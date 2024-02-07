طائرة مسيرة أمريكية تستهدف سيارة بداخلها قادة بكتائب حزب الله في بغداد

القاهرة- مصراوي

أعلنت مصادر أمنية عراقية، أن القصف في بغداد هو استهداف لمركبة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل العراقية الذين لديهم ارتباطات بالحشد الشعبي العراقي، حسيما أعلنت الجزيرة في نبأ عاجل لها.

ووفقا لوسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة العراقية، فقد سقط نحو ٣ قتلى في قصف استهدف سيارة شرقي العاصمة بغداد من قبل طائرة مسيرة أمريكية.

مصدر أمني :



العملية الأمريكية الغادرة إستهدفت قادة ميدانيين من كتائب حزب الله وهما ابو باقر الساعدي و الحاج اركان العلياوي pic.twitter.com/OV91T72xcE — 𝔻𝕣.𝔸𝕙𝕞𝕖𝕕 𝕒𝕝𝕤𝕙𝕒𝕣𝕚𝕗i (@shockforce3113) February 7, 2024

وفقا لوسائل إعلام عراقية، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن اثنين من القادة الذين كانوا في السيارة، هما أبو باقر الساعدي و الحاج أركان العلياوي، القياديان في كتائب حزب الله العراقي.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وكالة رويترز للأنباء، إن هناك سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد.

وحسبما أعلنت رويترز، فإن سيارات الإسعاف ومعها سيارات الشرطة هرعت باتجاه منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد، حيث سمع دوي الانفجارات.

ووفقا لشهود عيان في حديثهم لمصراوي، فإن طائرة مسيرة استهدفت سيارة أثناء سيرها على الطريق في العاصمة العراقية بغداد، وحتى اللحظة لا يعرف هوية قائدها.

ونقلا عن مصدر أمني عراقي، فإن القصف استهدف سيارة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل.