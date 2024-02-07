إعلام عبري: ربع الإسرائيليين يعانون من شعور بالعجز وفقدان الثقة في الحكومة والجيش

مصراوي

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن دراسة حديثة تظهر أن ربع الإسرائيليين يعانون من شعور بالهلع والعجز وفقدان الثقة في الحكومة والجيش.

في سياق متصل، أشارت وسائل إعلام عبرية سابقا إلى أن معدل استهلاك المواد المخدرة ارتفع بشكل ملحوظ في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت في نهاية أكتوبر الماضي، إن 500 جندي من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب الجارية.

سبق وأن أوضحت معطيات إسرائيلية أن 2000 جندي إسرائيلي تلقوا الدعم النفسي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه تم تصنيف نحو 2000 عسكري إسرائيلي كمصابين على إثر المعارك التي بدأت في 7 أكتوبر وأنهم في حاجة لرعاية طبية وتحديدا النفسية، مشيرة إلى أن 200 من بين هؤلاء الجنود كانوا في الأسابيع الثلاثة الأولى من عملية الاجتياح البري.