مسؤول أمريكي: الحوثيون أطلقوا اليوم 6 صواريخ بالستية على سفن بالبحر الأحمر

مصراوي

قال مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن شنوا عدة هجمات اليوم بصواريخ بالستية مضادة للسفن.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ بالستية مضادة للسفن على خطوط الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن القوات الأمريكية دمرت صاروخا حوثيا بينما سقط 5 بالقرب من سفن تجارية بدون أضرار.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت، تلقيها تقرير عن حادث على مسافة 50 ميلا بحريا جنوبي عدن باليمن.

وقالت البحرية البريطانية، "تلقينا تقريرا عن انفجار قرب سفينة تجارية قبالة ساحل عدن باليمن.