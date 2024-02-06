حماس تعلن تسليم ردها بشأن مقترح صفقة الأسرى الجديدة إلى مصر وقطر



مصراوي

أعلنت حركة حماس قبل قليل، تسليم ردها حول اتفاق الإطار الخاص بمقترح الصفقة الجديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى إلى الوسطاء في مصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وتابعت حركة حماس في بيانها: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وأضافت حماس: "إننا نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا، وإذ نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".