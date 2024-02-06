مقتل 10 أشخاص بانفجار في أحد الأسواق الشعبية بالعاصمة الصومالية

مصراوي

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن بعض سكان العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الثلاثاء، قولهم إن انفجارا وقع في أحد الأسواق الشعبية أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص.

وقال تاجر بسوق بكارة يُدعى حسن علي للوكالة البريطانية، إنه أحصى 10 قتلى و15 مصابا في الانفجارات التي وقعت بأربعة مواقع متفرقة بوسط السوق.

ويأتي الحادث عقب أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي إتمام المرحلة الثانية من انسحاب نحو 3000 جندي في الصومال.

وأوضحت قوة حفظ السلام في بيان لها السبت الماضي، أن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بالصومال "أتميس"، أتمت المرحلة الثانية من الانسحاب التي تهدف إلى تخفيض عدد القوات بمقدار 3000 جندي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وبينما قامت "أتميس" بتسليم 7 قواعد إلى الحكومة وأغلقت اثنتين أخرتين، تواصل حركة "الشباب" شن هجماتها ضد الأهداف الأمنية في العاصمة مقديشو، على الرغم من الهجوم المضاد الذي تنفذه الحكومة إلى جانب الضربات الجوية الأمريكية وعمليات قوات "أتميس".