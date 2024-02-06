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BBC

بعد زيارته لمعبر رفح.. مسؤول فرنسي: أود الدخول إلى غزة

03:12 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

معبر رفح

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(مصراوي)

قال رئيس وفد البرلمانيين الفرنسيين إريك كوكريل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وأنه يتمنى لو يستطيع زيارة ودخول قطاع غزة.

تأتي تصريحات كوكريل، بعد زيارته لمعبر للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المنطقة.

واتهم رئيس وفد البرلمانيين الفرنسيين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يهدف من هجماته إلى القضاء على حركة حماس فحسب بل القضاء على جميع سكان غزة.

وطالب كوكريل، الحكومة الفرنسية بتجميد اتفاقيات السلاح مع إسرائيل جراء مأساوية الأوضاع في غزة.

رئيس وفد البرلمانيين الفرنسيين إريك كوكريل الوضع في قطاع غزة كارثي حركة حماس وفد البرلمانيين الفرنسيين يزور معبر رفح

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