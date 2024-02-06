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BBC

المقاومة تنشر مشاهد لاستهداف جنود الاحتلال في محاور القتال بغزة

01:21 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشاهد من استهدافها لتحشدات الاحتلال الإسرائيلي بالاشتراك مع سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في محاور مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفيما سبق دمرت كتائب القسام جرافة صهيونية من نوع "D9” بعبوة "شواظ" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

الاحتلال الإسرائيلي حركة المقاومة الفلسطينية غزة حماس

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