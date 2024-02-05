الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بالضغط على الاحتلال لمعرفة مصير هند وفريق الإنقاذ

مصراوي

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه لا يزال مصير فريق الإسعاف الذي خرج لإنقاذ الطفلة هند رجب البالغة من العمر 6 سنوات مجهولا منذ 7 أيام.

وناشد الهلال الأحمر، المجتمع الدولي التدخل للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير الطفلة هند وطاقم الإسعاف الذي ذهب لإنقاذها.

كانت مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت إننا قلقون على الطفلة هند وفريقنا الذي نجهل مصيره حتى الآن.

وأضافت مديرة الإعلام في الهلال الأحمر، لا أحد بمقدوره معرفة مصير الطفلة هند وطاقمنا سوى الاحتلال الذي نحمله المسؤولية عن سلامة الطفلة وطاقمنا.

كان طاقم إسعاف من الهلال الأحمر، قد تحرك الإثنين الماضي، لإنقاذ الطفلتين "ليان (15 عاما) وهند (6 سنوات)، بعد محاصرتهما بدبابات الجيش الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة تواجدتا فيها مع أفراد أسرتهما، بحسب بيان سابق صدر عن الجمعية.

وقال عدد من طواقم الجمعية، في مقطع فيديو نشر الثلاثاء، إن مكان الحادث بمدينة غزة، قرب محطة "فارس" للوقود (غرب المدينة).

كما أعلنت الجمعية، استشهاد الطفلة ليان، حينما كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".