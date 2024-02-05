رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تحاول نقل معبر رفح لمكان آخر

(مصراوي)

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة نقل معبر رفح الفاصل بين الأراضي الفلسطينية ومصر إلى مكان آخر، قائلًا إن معبر رفح شأن مصري فلسطيني.

وأفاد إشتية في مؤتمر صحفي، أن أي محاولة إسرائيلية لإغلاق المعبر أو نقله ستقابل بإعادة فتحه من قبل فلسطين، مشيرًا إلى أن معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية المصرية.

وأضاف إشتية، أن السلطة الفلسطينية تمتلك اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر.

