إعلان

BBC

كندا تقرر فرض عقوبات على المستوطنين الذين يحرضون على العنف بالضفة

08:03 م الأحد 04 فبراير 2024

مستوطنات اسرائيلية - ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الأحد، قولها إن بلادها ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف بالضفة الغربية.

كذلك أشارت جولي إلى أن كندا ستفرض عقوبات جديدة على زعماء حركة حماس وذلك بعد أن اتخذت واشنطن إجراء مماثلا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت، الخميس الماضي، إنها فرضت عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين بالعنف في الضفة الغربية، وفق ما أوردت "العربية" في بيان عاجل.

سبق وأن قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس جو بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام بالضفة الغربية.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من الأنشطة التي يتم التعامل معها حسب الأمر التنفيذي.

ولفت إلى أن الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء لا على المواطنين الأمريكيين.

وأكد أن الأمر التنفيذي بشأن الضفة الغربية يتضمن عقوبات مالية وقيودا على التأشيرات.

المستوطنين الإسرائيليين فرض عقوبات كندا الضفة الغربية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الكونجرس: يجب علينا استخدام كل الأدوات المتاحة لمحاسبة إيران

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

في بيان رسمي.. الداخلية تكشف حقيقة تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين
رسميا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا
عاجل - "-19".. الدولار يواصل التراجع الحاد أمام الجنيه في السوق الموازية
* فقدت 550 جنيها في 3 أيام.. كيف تحرك سوق الذهب بمصر بعد تراجع أسعاره؟
* شعبة الدواجن: زيادة جديدة بسعر الكيلو.. وكرتونة البيض تصل إلى 160 جنيها
* أمطار قد تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم