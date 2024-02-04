وزير إسرائيلي: الاستيطان يخلق الأمن والمستوطنون هم الحزام الأمني لدولتنا

مصراوي

نقلت هيئة البث العبرية عن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، قوله إن الاستيطان يخلق الأمن والمستوطنون هم الحزام الأمني لدولة إسرائيل.

وأكد سموتريتش، الخميس الماضي، أنه سيواصل تعزيز الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء إسرائيل حتى وإن كان الثمن فرض عقوبات عليه شخصيا.

وأوضح سموتريتش في وقت سابق، أن إسرائيل على مفترق طرق وعلى المسؤولين الإسرائيليين أن يقرروا هل سيهربوا مرة أخرى من الإرهاب أم يستوطنوا في أرضهم، مؤكدا أنه دون استيطان لا أمن ودون أمن في غلاف غزة فلن يكون هناك أمن في كل إسرائيل.

وشدد سموتريتش أن عليهم العودة إلى غزة كمستوطنين من أجل أمن دولة إسرائيل.

وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير قال، إن الرد على ما حدث يوم 7 أكتوبر يجب أن يكون عودة الاستيطان في قطاع غزة.