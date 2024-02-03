بعد مزاعم غربية.. ما حقيقة مشاركة الأردن في الضربات الأمريكية بالعراق وسوريا؟

وكالات

ادّعت وكالات أنباء غربية أمس الجمعة، مشاركة المقاتلات التابعة للقوات الجوي الأردنية في الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة على مواقع الفصائل الموالية لإيران في كل من العراق وسوريا، فما صحة هذه المزاعم؟.

كانت فصائل مسلحة عراقية تبنت الهجوم الذي وقع، مساء الأحد الماضي، بطائرة مسيرة على قاعدة "البرج 22" التي تضم قوات أمريكية على الحدود الأردنية السورية، ما أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين.

وشنت الولايات المتحدة أمس الجمعة ضربات على نحو 85 هدفا للفصائل الموالية لإيران وسوريا في عملية استمرت لنحو 30 دقيقة متواصلة، قبل أن تزعم صحف غربية مشاركة الجيش الأردني في العملية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" عن مسؤول عسكري أردني، تصريحات نفى خلالها الأنباء المتداولة حول مشاركة سلاح الجو الأردني في الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية في العراق.

الجيش ينفي المشاركة بالغارات الجوية التي نفذتها القوات الأميركية داخل العراق#بترا #الاردنhttps://t.co/OZGwMnRG7Gpic.twitter.com/zdDCrJmWX1 — Jordan News Agency (@Petranews) February 3, 2024

وأكد المسؤول العسكري أن الجيش الأردني يحترم سيادة العراق، مناشدا الجمهور بعد الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول عليها من مصادرها الرسمية.

وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الجمعة، أن المقاتلات الأردنية ستشارك في تنفيذ الضربات إلى جانب القوات الأمريكية بهدف "إظهار التضامن مع الولايات المتحدة في أعقاب غارة الطائرات بدون طيار على البرج 22، في الأردن بالقرب من الحدود السورية".