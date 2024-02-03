"فاني ويليس".. اعترافات بعلاقة غرامية تنعش آمال ترامب في إحدى القضايا ضده

وكالات

اعترفت المدعية العامة لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية فاني ويليس، بأنها على علاقة مع المدعي العام الذي كلفته بالإشراف على قضية التدخل في انتخابات 2020 التي أقامتها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو ما يهدد موقفها في القضية، بعد مطالبات بإقالتها أو تنازلها عن منصبها طواعية.

ورغم ذلك، فقد نفت ويليس، أمس الجمعة، أن تؤثر علاقتها بالمدعي العام العام ناثان ويد، على إجراءات القضية المكونة من 176 صفحة وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

ويأتي الاعتراف بعد أسابيع من ادّعاء أحد المتهمين في القضية مايك رومان، بأن كلا من ويليس ووايد تربطهما علاقة غرامية تنتفع منها بحسب ما أظهرته إجازتها عالية الكلفة.

من جانبها قالت ويليس، إن المزاعم "البذيئة" لا ترتقي للأسس القانونية المطلوبة لاستبعادها من الدعوى التي أقامتها بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية بولاية جورجيا، وذكرت في ملفها المقدم إلى المحكمة: "بالرغم من أن الادعاءات المثارة في مختلف الالتماسات بذيئة وحظيت باهتمام وسائل الإعلام التي كانت تهدف إلى الحصول عليها، فإن أيا منها لا يوفر لهذه المحكمة أي أساس يمكن من خلاله أن تأمر بالانتصاف الذي تسعى إليه".

وبالإضافة إلى ذلك تشير في ملفها إلى أنها لم تتشارك على الإطلاق أيّة موارد مالية أو حسابات مالية مع وايد، كما لم يقوما بدمج نفقاتهما، موضحة أن تكاليف السفر تم تقسيمها بينهما، إذ أن لكل منهما "دخل كبير ولا يعتمد أحدهما على الآخر ماديا".

وأصرّت ويليس كذلك، بحسب ما ورد في الملف، على أن ليس هناك تضارب في المصالح "يكون أساسا قانونيا" لتنحيتها عن منصبها، كما أنها "لم تدل بتصريحات تبرر التنحية أو التحقيق القضائي".

ولفتت ويليس في ادعائها إلى أن الهجمات ضد وايد: "غير دقيقة وغير مدعومة وخبيثة، بالإضافة إلى أنها لا توفر أي أساس على الإطلاق لرفض لائحة الاتهام أو استبعاده".

وفي حال أصدرت المحكمة قرارا بإقالة ويليس من منصبها أو تنحت بنفسها، فإنه سيتعين على المدعي العام في جورجيا كريس كار، تكليف شخص آخر لتولي مهام الولاية لمتابعة الإجراءات.

وكان كار ضمن أكثر من 20 مدّعيا عاما من الحزب الجمهوري، وقعوا الشهر الماضي على عريضة تؤكد أن المحكمة العليا في ولاية كولورادو أخطأت في إزالة ترامب من انتخاباتها بسبب انتهاكاته المزعومة للتعديل 14.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 91 تهمة جنائية في 4 قضايا تشمل الدعوى التي أقامها مكتب ويليس، وستبدأ محاكمته في إحدى هذه التهم في 4 مارس المقبل.

وقبل نحو عامين استدعت ويليس هيئة محلفين كبرى خاصة للمساعدة في التحقيق بقضية ترامب، ومحاولته المدّعاة للتدخل في نتائج الانتخابات في جورجيا.

واستغرقت هيئة المحلفين الخاصة شهورا في الاستماع إلى الشهود بداية من السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، وحتى حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، إلى جانب استدعاء رودي جولياني المتهم مع ترامب بصفة شاهد.

وبحلول فبراير من العام 2023 أصدر أحد القضاة جزءا من التقرير النهائي لهيئة المحلفين، قبل أن يطلب فريق الدفاع عن ترامب في مارس من العام نفسه، إقصاء ويليس من القضية والطعن في دستورية التحقيق برمته، وهو ما قوبل بالرفض حينها.