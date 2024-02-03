مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة لن تضرب داخل إيران لكنها تهاجم أهدافها بالخارج

وكالات

نقلت قناة CNN الإخبارية عن مسئول أمريكي كبير قوله، إن الولايات المتحدة لن تضرب داخل إيران، وإن تركيزها منصب على الأهداف خارج الأراضي الإيرانية.

وبينما تُقدّر القناة أن استهداف مواقع داخل إيران يُعد تصعيدا كبيرا، تقول إن المسؤولين أعطوا انطباعات أنهم غير معنيين بالتصعيد.

ووفقا للمصدر الذي تحدثت معه CNN، فإن مسؤولين أمركيين كانوا على علم بأن الغارات الجوية ستقع هذه الليلة، مضيفا أن "توقيت الغارات لم يُضبط لتتزامن مع إعادة جثامين الجنود الأمريكيين إلى البلاد اليوم.. فمسألة توقيت الغارات تخضع لعوامل عديدة من بينها أحوال الطقس".

يأتي هذا في الوقت الذي جدد فيه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي -بعد تنفيذ ضربات اليوم- التأكيد على أن واشنطن لا تسعى للحرب مع إيران.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الجمعة، ضربات جوية عنيفة على مناطق في سوريا والعراق واليمن، انتقامًأ للهجوم الذي ضرب قاعدة أمريكية في الأردن في الثامن والعشرين من يناير، وتسبب في مقتل 4 جنود.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن الضربات الجوية تسببت بمقتل وإصابة 10 أشخاص على الأقل من الفصائل المسلحة من جنسيات مختلفة، أغلبهم من العناصر الموالية لإيران.