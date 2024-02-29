أطباء بلا حدود: إسرائيل مسؤولة عن حالة الحرمان الشديد واليأس السائدة في غزة

مصراوي

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إننا نشعر بالفزع من تقارير مقتل أكثر من 100 شخص بعد أن فتحت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم وهم ينتظرون استلام المساعدات.

وأضافت المنظمة، "نعتبر إسرائيل مسؤولة عن حالة الحرمان الشديد واليأس السائدة في غزة والتي أدت للأحداث المأساوية التي وقعت اليوم".

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أعلن اليوم الخميس، ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في مجزرة الرشيد.

وأكد القدرة في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد، موضحا أن غالبية الإصابات كانت في المناطق العلوية من الجسم.

وطالب القدرة المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى فتح ممر إنساني آمن لدخول المساعدات.

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إدخال المستلزمات الطبية لمستشفيات الشمال، كما يمنع دخول الوقود إليها.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إلى أن القطاع يعاني من سوء تغذية ما يعرض حياة الآلاف لموت محقق، منوّها إلى أن أكثر من 450 مريضا بالفشل الكلوي في شمال غزة لا يجدون العلاج.