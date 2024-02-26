السعودية تعرب عن أسفها إزاء عدم ضم فلسطين كمراقب في أعمال مؤتمر نزع السلاح

الرياض - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم الإثنين، "على ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن الوزير بن فرحان قوله ، في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية ، إن" المجتمع الدولي يساوره القلق بسبب حالة الجمود التي يمرُّ بها مؤتمر نزعِ السلاح، والذي يظلّ مُتعثراً عن اعتماد برنامج عمل واضح وشامل، يتيح له القيام بالمهام التي أُنشئ من أجلها" .

وأكد الوزير بن فرحان "مطالبة المملكة بالنظر في أسباب تعثّر أعمال مؤتمر نزع السلاح، وتجنُّب المواقف الأحادية التي تعرقل فرص تحقيق الأمن الجماعي"، مشدداً "على أهمية إبداء كافة الدول المرونة اللازمة والإرادة السياسية المطلوبة لتفعيل دور المؤتمر، وتوسيع عضوية المؤتمر، عبر إعادة النظر في آلية طلبات الدول المراقبة الراغبة بالحصول على صفة العضوية، وذلك من أجل رفع كفاءة هذا المنبر التفاوضي وفتح آفاق جديدة يمكن أن تسهم في تنشيط أعماله، معبراً عن أسف المملكة لعدم قبول طلب دولة فلسطين للانضمام بصفة مراقب لأعمال مؤتمر نزع السلاح لهذا العام، خاصةً مع عدم وجود أي مبرر قانوني يمنعها من ذلك".

وشدد "على ضرورة التزام جميع الدول بمعاهدة منع الانتشار النووي، والإسهام في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل"، مشيراً إلى" أن ذلك مسؤولية جماعية لا تقتصر على دول المنطقة فحسب"، مؤكداً " دعم المملكة لضمان حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقيات النووية والالتزام بمعايير الأمان النووي".

ودعا وزير الخارجية السعودي" إلى مواصلة الجهود لتحقيق معادلة متوازنة بين أمن الفضاء الخارجي والاستخدامات السلمية له، بما يحقق رفاه البشرية وسلامة وأمن واستدامة بيئة الفضاء الخارجي".