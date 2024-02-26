الأمم المتحدة تحذر من تبعات الهجوم على رفح

(مصراوي)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من خطورة شن الجيش الإسرائيلي لأي عملية عسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال جوتيريش، إن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيضع المسمار الأخير في نعش برامج مساعدات الأمم المتحدة لقطاع غزة.

وصرح جوتيريش، أن الأمم المتحدة عازمة على اتخاذ خطوات جدية بخصوص اتهام إسرائيل لموظفي الأونروا بالتورط في هجوم الـ7 من أكتوبر على الجيش الإسرائيلي.

وشدد جوتيريش، على أن الأونروا تؤدي دورًا لا يمكن التخلي عنه في توزيع المساعدات داخل قطاع غزة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن المساعدات لا تزال غير كافية مما يؤثر على ملايين الفلسطينيين.

وقال جوتيريش، إن العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني لا يمكن تبريره بأي وسيلة، داعيًا إلى العمل على إصلاحات جادة في تكوينات وأساليب عمل مجلس الأمن.