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BBC

المرصد السوري: فصائل مسلحة استهدفت قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية

10:17 م السبت 24 فبراير 2024

أرشيفية

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مصراوي
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن المجموعات المسلحة المدعومة من إيران، استهدفت برشقة صاروخية، القاعدة الأمريكية الأكبر في سورية بحقل العمر النفطي شرق دير الزور.
وأوضح المرصد أن الاستهدافات تأتي تزامنا مع إجراء القوات الأمريكية تدريبات عسكرية في القاعدة، في حين دوت انفجارات نتيجة محاولة الدفاعات الجوية التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر 2023 الماضي، لـ 120 هجوما من قبل الفصائل المدعومة من إيران.

قاعدة حقل العمر فصائل مسلحة استهداف قاعدة عسكرية

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