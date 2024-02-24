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BBC

وزير لبناني: رصدنا أكثر من 33 ألف اعتداء إسرائيلي على سيادتنا

08:34 م السبت 24 فبراير 2024

زياد مكاري

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مصراوي

قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، اليوم السبت، إن هناك أكثر من 100 ألف نازح لبناني من الجنوب نحو المناطق الشمالية وإسرائيل لم توقف اعتداءاتها على لبنان.

وأكد مكاري في تصريحات "للجزيرة مباشر"، أن كل التحركات الغربية هي لحماية إسرائيل بالدرجة الأولى وليس حماية لبنان، موضحا أن السلطات رصدت أكثر من 33 ألف اعتداء إسرائيلي على السيادة اللبنانية.

وأشار مكاري إلى أنه في حال تم الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة بيروت فسوف تمتد الحرب إلى كامل المنطقة، مشددا على أن وقف الحرب في غزة بيد الولايات المتحدة الأمريكية.

زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني إسرائيل لبنان

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