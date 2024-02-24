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BBC

موريتانيا تعلن توقيف زورق مهاجرين غير شرعيين في عرض البحر

08:23 م السبت 24 فبراير 2024

هجرة غير شرعية

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نواكشوط - (د ب أ)

أعلنت السلطات الأمنية الموريتانية، اليوم السبت، عن توقيف زورق لمهاجرين غير شرعيين على متنه 144 شخصا من جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم إلى إسبانيا.

وأوضحت مصادر أن سفينة خفر السواحل الموريتانية "أركين" أوقفت الزورق في عرض البحر واقتادته إلى مدينة نواذيبو الساحلية الواقعة قبالة السواحل الإسبانية لجزر الكناري.

وأضافت أن المهاجرين بصحة جيدة وأنهم كانوا في طريقهم إلى إسبانيا وتم إيواؤهم وتسجيلهم في مركز للإيواء أقامته إسبانيا منذ سنوات في هذه المدينة الموريتانية قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

ولم تكشف السلطات عن جنسيات المهاجرين غير النظاميين.

ويأتي هذا الإعلان في خضم استعدادات لتوقيع أكبر اتفاق حول مكافحة الهجرة غير الشرعية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا، حيث من المقرر توقيعه في 7 مارس المقبل في نواكشوط.

وتشكل موريتانيا وسواحلها نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة من مالي والسنغال وغينيا وجامبيا وسيراليون ونيجيريا الراغبين في الوصول إلى سواحل جزر الكناري الإسبانية.

الهجرة غير الشرعية الاتحاد الأوروبي موريتانيا إسبانيا خفر السواحل الموريتانية

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