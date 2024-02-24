الاحتلال: قتال عنيف في خان يونس جنوبي غزة

مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن القتال العنيف مازال مستمرا في المدن الكبرى في قطاع غزة، مدعيًا أنه "على مدار اليوم الماضي، اغتال العديد من مقاتلي المقاومة الفلسطينية في غارات جوية واشتباكات على الأرض".

وتحدث الجيش عن قتال عنيف في خان يونس، وهي أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة، وفي حي الزيتون زعم أن الفصائل الفلسطينية حاولت إطلاق صاروخ على جنود إسرائيليين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 24 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، في قصف إسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل طواقم الإسعاف والإنقاذ محاولات انتشال الضحايا من تحت الركام.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 29606 شهداء 69737 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي جاء ردا على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل وقتل قرابة 1200 شخص واحتجاز أسرى واقتيادهم إلى القطاع.