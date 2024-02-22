باريس: روسيا هددت بإسقاط طائرة استطلاع فرنسية

باريس - (د ب ا)

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن القوات الروسية هددت بإسقاط طائرة استطلاع فرنسية تقوم بدوريات فوق البحر الأسود بالقرب من أوكرانيا.

وقال لوكورنو لإذاعة ار تي ال اليوم الخميس "منذ شهر، هدد نظام روسي لمراقبة الحركة الجوية بإسقاط طائرة فرنسية، على الرغم من أننا كنا نقوم بدورية في المجال الجوي الدولي".

وأضاف بدون ذكر تفاصيل" هناك مشغلون روس لديهم، يهددون الطيارين الفرنسيين بإسقاط طائراتهم".

ويشار إلى أنه من أجل حماية الأسطول الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، نشرت فرنسا جنودا وطائرات في رومانيا ضمن تحالف دولي.