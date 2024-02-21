إعلان

BBC

"لا يعتزمون التفاوض".. دبلوماسيون: نتنياهو لا يبدو مستعدًا لعقد أي اتفاق حاليًا

11:47 م الأربعاء 21 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

بينما يسابق الوسطاء بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية الزمن؛ لتأمين وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان، ترى الإدارة الأمريكية أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو إطلاق سراح الأسرى في غزة، إلا أن تلويح جيش الاحتلال بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع التي تأوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، قد تنسف كافة الجهود، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على حكومة الاحتلال؛ لإرجاعها عن شن هجوم في رفح "دون ضمان سلامة المدنيين"، يقول دبلوماسي "مطلع" على المفاوضات، إنه في حال كانت هناك عملية في رفح "بمقدورنا أن ننسى حدوث الصفقة"، في تصريح للشبكة الأمريكية.

وأكد أن الأسبوعين المقبلين "محوريين"؛ إذا أن استمرار العدوان الإسرائيلي خلال شهر رمضان سيزيد من التوترات في المنطقة برمتها.

وأشار إلى أنه من غير الواضح ما يفضله رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ساوء وقف للقتال أو هجوم على رفح، يؤكد الدبلوماسي "لا يبدو أنه مستعد لإبرام أي اتفاق في الوقت الراهن".

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر مطلعة على المحادثات، قولهم إن من بين أكبر النقاط المختلف عليها، هو مطلب حماس بالإفراج عن 1500 أسير فلسطيني في المرحلة الأولى من الصفقة ومغادرة قوات الاحتلال غزة.

وأوضحت المصادر أن الوفد الإسرائيلي الذي شارك بجولة المفاوضات الأخيرة قبل أيام، كان على استعداد لمناقشة المساعدات الإنسانية فقط، مؤكدا أن إسرائيل لم تبعث بفريق تقني وهو ما يدل على أنهم "لا يعتزمون التفاوض"، وفق "سي إن إن".

بنيامين نتنياهو نتنياهو ليس مستعد لعقد أي اتفاق فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لنذهب لجهاز كشف الكذب".. الخيانة تشعل مجلس الحرب الإسرائيلي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

بعد أزمة الطائرة| رسميا.. الأهلي يطلب من الكاف تأجيل مباراة ميدياما
عاجل - تفاصيل أزمة طائرة النادي الأهلي في مطار أكرا بغانا
رئيس "الاستعلامات": حديث تل أبيب عن التنسيق مع القاهرة لاجتياح رفح غير صحيح
3600 جنيه زيادة للطن.. أسعار "حديد عز" تعود إلى الارتفاع
حي المنتزه يكشف سبب ميل برجي "الزهراء والوفاء" بالإسكندرية- صور
ممثل مصر أمام العدل الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطهير عرقي
معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك
مصرع وإصابة 15 في تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالشرقية