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BBC

ممثل مصر أمام العدل الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطهير عرقي

12:35 م الأربعاء 21 فبراير 2024

محكمة العدل الدولية

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وكالات

أكدت ممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية الدكتور ياسمين موسى، اليوم الأربعاء، أن أوامر السلطات الإسرائيلية لسكان غزة الإخلاء بالقوة تعد تطهيرًا عرقيًا، لافتة إلى أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.

وخلال تقديمها إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية، قالت ياسمين موسى، إن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري، موضحة أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة هو أمر مرفوض.

وقالت إن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية، حيث يواجه الفلسطينيين عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا، مؤكدةً أن الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجمًا مع القانون الدولي.

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