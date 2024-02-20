السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة: من دون الإفراج عن الأسرى فالقتال سيستمر بغزة

مصراوي

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الثلاثاء، إنه من دون الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة فالقتال سيستمر في القطاع.

ولفتت جرينفيلد إلى أن الولايات المتحدة تعمل على الإفراج عن الأسرى في غزة بالتعاون مع قطر ومصر.

وأشارت جرينفيلد إلى أن أي عمل يقوم به مجلس الأمن الآن ينبغي أن يساعد المفاوضات الحساسة الجارية بخصوص غزة، لافتة إلى أن واشنطن أعدت قرارا موازيا لدعوة حماس لقبول صفقة الأسرى وهدنة إنسانية لتوصيل المساعدات.

وأوضحت جرينفيلد أن المشروع الذي أعدته الولايات المتحدة يشير إلى أن حماس لا وجود لها في الحكومة المقبلة في غزة، مؤكدة أنه يشير إلى التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين.

وشددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على ضرورة العمل على حماية المدنيين في غزة وتمكينهم من الحصول على المساعدات الإنسانية.

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".