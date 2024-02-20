الحكومة بغزة: قرار الأغذية العالمي حكم بالإعدام على ثلاثة أرباع مليون إنسان

مصراوي

طالب المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الثلاثاء، برنامج الأغذية العالمي بالتراجع الفوري عن قراره الكارثي بتعليق المساعدات.

وأوضح معروف أن قرار برنامج الأغذية العالمي يعني الحكم بالإعدام على ثلاثة أرباع مليون إنسان، مؤكدا أنه يضاعف من تدهور الأوضاع الإنسانية وسيخلف كارثة عالمية.

ودعا معروف مؤسسات الأمم المتحدة بالعودة للعمل في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل عاجل، محملا مؤسسات الأمم المتحدة مسؤولية النتائج الكارثية للمجاعة التي تتعمق في القطاع.

وطالب المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الدول العربية والإسلامية بموقف حيال الكارثة التي تتجسد بحرب الإبادة والتجويع.